Pokémon GO: esto pasa cuando pelea un Magikarp shiny y uno normal

Hace unos meses, Niantic habilitó al Magikarp shiny en Pokémon GO. Como se sabe, la principal característica de este pokémon es que, a diferencia de su versión normal, es de color dorado y tiene una especie de luces a su alrededor.

No es un secreto que Magikarp es el pokémon más débil de Pokémon GO, por ese motivo, ningún jugador lo deja cuidado gimnasios, ya que son vencidos con mucha facilidad por los jugadores rivales.

Sin embargo, un usuario de Pokémon GO encontró un Magikarp shiny custodiando un gimnasio y no tuvo mejor idea que hacerlo pelear con un Magikarp normal. El video se ha vuelto viral rápidamente en Facebook.

REIRÁS . Si creíste que el combate entre Metapod versus Metapod fue épica, es porque no has visto esta pelea de Magikarp en Pokémon GO. (Video: Pokemon Go Comunidad Perú)

Como podrás observar en el video, la pelea del Magikarp shiny y el Magikarp normal es sumamente épica, más que la batalla que tuvo Metapod contra Metapod en el anime de esta popular franquicia de videojuegos.

¿Qué ocurre cuando capturas un Magikarp shiny?

Si juegas Pokémon GO, pero todavía no has podido capturar un Magikarp shiny, es muy probable que no te hayas dado cuenta del cambio que sufre la pokédex luego de atraparlo. Si quieres saberlo, echa un vistazo a nuestra galería, deslizando la imagen hacia la izquierda.

No dejes de leer

WhatsApp: joven hace épica broma a su amigo y él le contesta así

Google Maps: 10 personas que fueron captadas en momentos vergonzosos

Este es el SMS que te enviará el Ministerio del Interior si usas un celular robado en Perú

WhatsApp: le pide el pack a su amiga de la infancia y ella le envía esto

Esta es la triste historia de Cubone que hace llorar a miles de fanáticos de Pokémon

WhatsApp: su nuevo rival crea un sticker de tu cara con tu selfie

Google lanza doodle por el Día de la madre y casi nadie notó esto

Facebook Messenger: esta es la sorpresa de Mark Zuckerberg por el Día de la Madre

Facebook: así podrás crear una tarjeta para felicitar a tu mamá

PES 2017 llegará a los Android y estos serán los equipos

WhatsApp: su ex le presume su nueva relación y él le dice esto

WhatsApp: le proponen jugar la Ballena Azul y los trolea épicamente