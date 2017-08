Pokémon GO: esto ocurre cuando eliges a Mewtwo en un gimnasio

Niantic ya habilitó a Mewtwo en Pokémon GO sin embargo, este pokémon legendario solo ha sido atrapado por un grupo reducido de personas, ya que su llegada al Perú y Latinoamérica se producirá recién en las próximas semanas.

Pese a que todavía no ha sido habilitado a nivel mundial, aquellos entrenadores de Pokémon GO que ya capturaron a Mewtwo no han perdido el tiempo y ya están utilizándolo para combatir en los gimnasios.

Como podrás observar en el video, un entrenador que ya atrapó a Mewtwo retó un gimnasio protegido por Tyranitar, Dragonite, Blissey y Snorlax, los pokémon más fuertes de Pokémon GO y el resultado te sorprenderá.

Tal como verás en el video, el ataque especial de Mewtwo daña gravemente a los pokémon que defienden los gimnasios, incluso a Blissey, considerado el pokémon más resistente y que muy pocos logran derrotar.

Por el momento, se desconoce cuando llegara Mewtwo al Perú y Latinoamérica; sin embargo, para atraparlo deberás conseguir un pase especial que solo podrás obtenerlo en poképaradas de ciertos gimnasios.

