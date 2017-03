Pokémon GO: este truco te permitirá tener un Magikarp dorado sí o sí

Hace unos días, Niantic añadió los pokémonshiny a Pokémon GO y algunos usuarios ya consiguieron su Magikarp dorado y su Gyarados rojo. ¿Ya tienes el tuyo? Si todavía no lo has conseguido, este truco te será muy útil.

Como se sabe, los pokémon “shiny”, llamados también “variocolor” o “brillantes” existen desde hace mucho tiempo en los juegos clásicos de Nintendo y recientemente fueron habilitados en Pokémon GO.

La principal característica de los pokémon “shiny”, que aparecieron por primera vez en Pokémon Oro, Plata y Cristal, es que presentan un color especial y único. De igual manera, cuando los envías a un combate, un halo de estrellas los rodea.

Por el momento, los únicos pokémon shiny que Niantic ha habilitado en Pokémon GO son Magykarp y Gyarados; sin embargo, es muy probable que esto cambie en el futuro y haya más pokémon de un color distinto.

El truco

Conseguir un Magikarp “shiny” es algo sumamente difícil; sin embargo, existe un truco que te permitirá obtenerlo de una manera muy sencilla. Según un usuario de Reddit, el secreto está en usar inciensos en lugares con muchas poképaradas.

De acuerdo a esta teoría, en los lugares con muchas poképaradas usualmente están llenas de Magikarp y solamente es cuestión de usar el incienso para que te salga un Magikarp dorado.

Vale resaltar que este truco es personal, es decir, si vas con tu amigo y a él le salió un Magikarp Shiny es muy probable que a ti te salga uno normal, incluso puede que hasta sea Ditto disfrazado.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará imágenes inéditas del Magykarp y Gyarados shiny que acaban de ser habilitados en Pokémon GO. Revísala, te aseguramos que te quedarás sorprendido y querrás atraparlos.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

¿La mejor pelea de Ash

Sin lugar a dudas, la mejor batalla que tuvo Ash Ketchum en la Liga Pokémon fue contra Tobías. En aquella ocasión, el rival de nuestro querido protagonista tenía un invencible darkrai, un pokémon legendario.

En aquella ocasión, Ash utilizó casi todos sus pokémon para vencer a darkrai, el pokémon no pudo ser vencido en aquel torneo. Sin embargo, Tobías tenía otro as bajo la manga: un Latios, otro pokémon legendario.

¿Deseas tener más noticias de Epic? ¡Sigue nuestro Facebook!

No dejes de leer

WhatsApp: conversación de amigos es viral por terrorífico final

WhatsApp: intentó trolear a su esposo y conversación acabó muy mal

Si escribes Jennifer Garner en el traductor de Google te saldrá algo curioso

Este truco bloquea la publicidad de YouTube en tu smartphone o tablet Android

Así puedes saber si alguien entró a tu cuenta de Facebook sin permiso

Pokémon GO: ¿qué son los peluches gigantes que aparecen en los gimnasios?

WhatsApp: usa canción de Enrique Iglesias para trolear a su abuela y ella le dijo esto

Pokémon GO: así de diferentes lucen un Butterfree macho y hembra

Cómo los italianos, el nuevo meme viral que hace reír a miles en Facebook

Super Mario Run: así desbloqueas a Luigi y los otros personajes

Samsung Galaxy S8: filtran fotos reales a pocos días de su lanzamiento