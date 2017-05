Pokémon GO: esta es la triste historia de Cubone que hace llorar a miles

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, y no juegas Pokémon GO por moda, seguramente conocerás la triste historia de Cubone, el pokémon que no puede celebrar el “Día de las Madres”. ¿Por qué? Nosotros te lo contaremos.

Existen muchas versiones de la triste historia de Cubone; sin embargo, hay una que es la más conocida, ya que pudimos verla en los videojuegos clásicos desarrollados por Nintendo y en el especial de televisión Pokémon Origins.

En esta historia, la madre de Cubone es cruelmente asesinada por el Equipo Rocket y se vuelve un fantasma que aterroriza a los pobladores de Ciudad Lavanda. No es sino hasta que la vencemos, que su alma puede descansar en paz.

La triste historia de Cubone fue adaptada en el episodio 2 de Pokémon Origins y, al igual que en los videjuegos, la madre de este pokémon es asesinada y convertida en fantasma; sin embargo, al final tiene una emotiva despedida con su hijo.

Según detalla Wikidex, un portal especializado en Pokémon, el cráneo que el pequeño Cubone utiliza en su cabeza es el de su difunda madre. Asimismo, el hueso que suele llevar es el fémur de su progenitora.

En Pokémon GO, la descripción de Cubone es también muy triste, ya que dice que las grietas que tiene en su casco de hueso, las hizo debido a que llora cada vez que ve la luna, puesto que le recuerda a su madre muerta.

Descripción de Cubone en Pokémon GO. (Foto: Captura)

Por otra parte, la descripción de Marowak en Pokémon GO es la siguiente: “Es más fuerte porque ha superado la pena por la pérdida de su madre. El ánimo de este Pokémon, ya curtido y fortalecido, no es muy fácil de alterar”.

Otras versiones

Existen otras versiones, no oficiales, que aseguran que Cubone es la cría de Kangaskhan, y que tuvo que valerse por si mismo, luego de que su madre muriera. Sin embargo, esto es solo una teoría.

