Pokémon GO: esta es la fecha en la que llegarán los Pokémon Legendarios

Acabó la espera. Luego de varios eventos de Pokémon GO, Niantic por fin pondrá a dispositición de todos los usuarios lo que serían los Pokémon Legendarios, empezando por las conocidas aves del juego más popular de la historia: Articuno, Zapdos y Moltres.

Según el portal Phonearena, el evento que traerá a estas criaturas voladoras será llamado “Pokémon Legendary”. ¿Cuándo llegará?

Este festival, que será celebrado a nivel mundial, será en julio del 2017. Además no solo traerá esta novedad, sino habrán cambios en el juego que desde ahora Niantic está trabajando para otorgarte, como: intercambio y batallas entre jugadores.

No sabemos todavía cómo funcionará, pero estamos seguros de que las personas lo recibirán con los brazos abiertos. También nos comentan que Nintendo está trabajando en otro wearable para Pokémon GO, aunque no sabemos de qué se trata ni cómo funcionará.

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchup, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.