Pokémon GO: entérate por qué Niantic decidió cerrar todos los gimnasios del mundo

¿Qué es lo que prepara Niantic? Durante la tarde del |7 de junio, la aplicación de Pokémon GO alertó a todos sus jugadores que cerrarán los gimnasios durante un periodo bastante corto para hacer una serie de cambios dentro de ellos.

En dicho lapso de tiempo, las personas no podrás colocar ningún Pokémon ni mucho menos tomar los gimnasios. ¿Cuál es la razón? Se espera que el 19 de junio se de una sorpresa por parte de los creadores del juego.

In preparation for some exciting new features, we’ll be temporarily disabling Gyms starting June 19. Stay tuned for more information.