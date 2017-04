Pokémon GO: desde ahora será más difícil hacer trampas por este motivo

Pokémon GO está a punto de cumplir un año. A pesar de que en un inicio la novedad llevó a muchos fanáticos, y no tanto, a jugarlo, hoy la empresa Niantic ha dado ha conocer algo que muchos no esperaban.

La empresa creadora del juego dijo, en un comunicado, que ahora las personas que hagan trampa la tendrán más difícil. ¿Por qué? Eso te lo contamos a continuación.

Si ya descargaste la última actualización de Pokémon GO habrás notado que añade el aspecto aleatorio a la aparición de Pokémon salvajes. Es decir, las estadísticas base de las criaturas que te encuentres de ahora en adelante serán completamente aleatorias, eso sí, dentro de un rango de valores que dependerá del nivel del entrenador. Ésto ha enfadado mucho a los que hacían el llamado sniping de Pokémon.

Antes de la actualización, ciertos jugadores utilizaban bots para buscar por todo el mundo Pokémon y realizar recopilar información con aquellos que tuvieran las mejores estadísticas, como por ejemplo tamaño, movimientos, etc. De esta manera, Pokémon con las mismas características aparecían siempre dentro de la misma zona, lo que hacía la captura de estas criaturas bastante metódica y carente de emoción.

A partir de ahora, el juego ha tomado un aspecto algo más aleatorio, de manera que la aparición de nuevos Pokémon no se mantiene constante y, cuando aparecen, será más difícil que las estadísticas del mismo se vuelvan a repetir. En teoría, estas medidas deberían hacer de Pokémon GO un juego más equitativo para todos los usuarios.

¿Qué hay con los que usan aplicaciones para saltar de un lugar a otro sin tener que salir de sus casas? Pues Niantic seguirá inhabilitando a las personas que cambien su ubicación, por ejemplo, de América a Europa.

MIRA EL TRAILER OFICIAL DE POKÉMON GO

PRIMER EPISODIO DE POKÉMON

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchup, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.