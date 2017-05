Pokémon GO: crueles memes se burlan de que Niantic eliminó a los hackers

Los usuarios de Pokémon GO que utilizan programas para falsear su ubicación están disgustados con Niantic, ya que la compañía liderada por John Hanke ha iniciado una campaña para acabar con los hacks. Esto ha provocado una oleada de memes.

Desde hace varios días, los usuarios de Pokémon GO que usan aplicaciones como Fly GPS, Go GPS, entre otras similares, han notado que no pueden seguir usando estos programas para hacer trampa y los que lo han intentado han sido baneados.

Como se sabe, gracias a estos programas, los usuarios de Pokémon GO pueden falsear su ubicación e ir a capturar pokémon a otro continente. De esta manera, pueden obtener a los pokèmon regionales (Tauros, Kangaskhan, Mr. Mime y Farfetch’d).

Según fuentes confiables, la nueva actualización de Pokémon GO que saldrá en los próximos días buscará erradicar de manera definitiva a todos los usuarios que utilizan hacks o bots, así que si eres uno de ellos, lo mejor es no usarlos.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará una recopilación de los mejores memes que se burlan de los usuarios que utilizan hack. Revísala, te aseguramos que te divertirás mucho.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

