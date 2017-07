Pokémon GO: creyó que podía vencer a Lugia él solo y ocurrió esto

Lugia es uno de los pokémon más poderosos de Pokémon GO, ya que se necesitan 15 jugadores, como mínimo, para derrotarlo; sin embargo, eso no lo sabía un joven que actualmente es considerado como el “peor entrenador del mundo”. ¿Por qué?

Según contó este jugador de Pokémon GO, vio un Lugia en una incursión e intentó vencerlo; sin embargo, estaba solo en dicho gimnasio y el pokémon legendario lo humilló de forma épica.

Pese a que este jugador de Pokémon GO ya había capturado previamente a Lugia y Articuno, su estrategia para enfrentarse a este pokémon legendario dejó mucho que desear, ya que hizo una mala elección de pokémon.

Sin embargo, él en todo momento se mostró seguro de, al menos, quitarle la mitad de energía, algo que no pasó, ya que Lugia derrotó muy fácilmente a todo su equipo pokémon y le hizo perder su pase de incursión.

¿Atrapaste a Lugia o Articuno? Si todavía no has atrapado a tu pokémon legendario de Pokémon GO, entonces debes revisar nuestra galería para que veas la curiosa descripción que Niantic les puso en la pokédex.

