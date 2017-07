Pokémon GO: así sería el juego si los pokémon dijeran sus nombres

Si nunca has jugado un videojuego de Pokémon, seguramente te decepcionaste cuando Niantic lanzó Pokémon GO, ya que, a diferencia del anime, los pokémon no dicen sus nombres (a excepción de Pikachu), sino que emiten una especie de gruñido.

¿A que se debe esto? Pues Niantic quiso que Pokémon GO se pareciera a los videojuegos de Pokémon que elabora Nintendo, ya que en sus entregas ninguna criatura dice su nombre, esto fue una invención del anime.

Debido a las limitaciones tecnológicas de aquel entonces, Nintendo no podía hacer que los pokémon digan su nombre, por ese motivo, emitían diferentes sonido que se repitieron en las versiones posteriores del juego, incluido Pokémon GO.

Sin embargo, un fanático de Pokémon GO decidió elaborar un video donde nos muestra cómo sería el videojuego si los pokémon dijeran su nombre como en el anime de Ash Ketchum y sus amigos.

El material, que fue subido a YouTube hace algunos meses, se ha vuelto viral en las redes sociales, ya que ha despertado la nostalgia de los jugadores de Pokémon GO. ¿Ya lo viste? ¿Te gustaría que fuera así?

¿Por qué los pokémon solo dicen su nombre en el anime y no en los juegos?

El hecho de que los pokémon pronunciaran solamente su nombre fue algo propio del anime, quizás para aumentar la popularidad de la serie en Japón y el resto del mundo, ya que así las personas se divertirían imitándolos.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

