Pokémon GO: así serán los nuevos gimnasios en Pokémon. Alucinantes

Los gimnasios están totalmente desactivados, pero eso no significa que no regresarán. Niantic ha tomado esta decisión porque está preparando algo realmente sorprendente dentro del juego de Pokémon GO.

Se trata de la llegada de las batallas Raids, mejoras en los objetos, entre otros. En primer lugar, uno de los cambios es que ahora cada gimnasio contará con 6 espacios permanentes para los pokémon del equipo a cargo. No se podrán repetir criaturas y las batallas serán en el orden en que hayan sido asignados los monstruos y no de más débil a más fuerte.

Asimismo, cuando se asigna un determinado Pokémon a un gimnasio, se mostrará un medidor de CP, de modo que cuando ingreses al campo de batalla lograrás ver la vida que le queda a un determinado Pokémon y el tiempo para ser derrotados.

Pero eso no es todo. También podrás ganar las medallas al interactuar con los gimnasios de todo el mundo. Estas Medallas de Gimnasio sirven como recuerdos de sus aventuras Pokémon GO.

Y finalmente la batalla Raid. En esta podrás usar el juego cooperativo para derrotar a otros entrenadores de Pokémon conocido como el Raid Boss. Antes de que comience una batalla Raid, todos los Pokémon asignados al gimnasio volverán a sus instructores, y un gran huevo aparecerá encima de la misma. Cuando el contabilizador del huevo llegue a cero, se dará a conocer el Raid Boss.

Hasta 20 entrenadores podrán luchar al mismo tiempo contra el Jefe y si lo derrotan en menos de 5 minutos habrá posibilidad de que lo puedan capturar. Si la gente logra vencer al gran enemigo también podrán obtener artículos muy especiales como Rare Candies especiales, Bayas doradas y TMs para enseñarle nuevos ataques a nuestros pokémon.

