Pokémon GO: así podrás capturar a los Pokémon Legendarios versión Shiny

Muchas personas están desesperadas por lo que ocurrirá mañana 22 de julio en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, pues se celebrará el primer evento Pokémon en una determinada ciudad. Aunque la mayoría afirma que se liberarán por fin los legendarios, otros indican que solo se abrirá un bonus especial para que, en la próxima entrega, se habiliten.

Pero allí no queda la cosa. Con la última versión de Pokémon GO, que ya llegó a diversos dispositivos Android, no solo vemos a los Pokémon Raids mucho más grandes, sino que en el código ya aparecen Moltres, Zapdos, Articuno y Lugia.

Este último es el premio que quiere dar Niantic a sus seguidores. Sin embargo, habrá más. En el código también se ha filtrado que existe la versión Shiny de estos tipos de criaturas.

¿Te has dado cuenta que esto sigue a lo visto en la película de Pokémon 2000? Para que aparezcan los legendarios, esto es lo que debes hacer en tu ciudad.

cómo hacer para que aparezcan los legendarios en Pokémon GO

Los jugadores que merodeen por el mundo explorando o participando en incursiones harán bien en vigilar los gimnasios. En algunos de ellos aparecerá un huevo legendario. Si los jugadores logran vencer al Pokémon que haya dentro, tendrán una oportunidad de cazarlo.

Los pokémon legendarios podrán usarse en batallas contra otros pokémon, sean legendario o no, pero no abandonarán la compañía de su entrenador. En otras palabras, no se podrán usar para defender gimnasios.El 22 de julio, los miles de entrenadores que acudan a Grant Park (Chicago) para el Pokémon Go Fest y millones de otros entrenadores en todo el mundo podrán colaborar en desbloquear recompensas para toda la comunidad.

Si logran capturar suficientes pokémon durante el tiempo que duren los desafíos, el primer pokémon legendario aparecerá en Grant Park. Al término del festival comenzarán a aparecer criaturas legendarias en todo el mundo.