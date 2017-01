Pokémon GO: artista convierte a figuras peruanas en entrenadoras pokémon

Pokémon GO, el increíble videojuego desarrollado por Niantic, ha inspirado a muchos artistas, uno de ellos es Madzilla, una ilustradora que convirtió a tres figuras de la televisión peruana en entrenadoras pokémon.

Si eres un verdadero fanático de esta franquicia de videojuegos, y no juegas Pokémon GO por moda, seguramente recordarás a la Elite Four, conocido también como el Alto Mando, los entrenadores más poderosos de cada región.

La Tigresa del Oriente, Susy Díaz y Monique Pardo fueron las figuras elegidas por esta ilustradora que las convirtió en la “Elite Four” del Perú; sin embargo, falta un personaje que sería develado muy pronto. ¿Quién crees que sea?

El trabajo de Madzilla recuerda mucho a uno realizado por Bruno Alexander, un ilustrador brasileño que convirtió a Britney Spears, Katy Pery, Lady Gaga, entre otras “Pop stars” en líderes de gimnasio.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará cómo lucen la Tigresa del Oriente, Monique Pardo, Susy Díaz, entre otras famosas, como entrenadoras pokémón. ¿Cuál es tu favorita?

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

