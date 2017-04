Pokémon GO: 4 de 5 jugadores ya ha desinstalado la aplicación. ¿Eres uno?

¿Sigues jugan a Pokémon GO? ¿Eres de las personas que todavía se está empeñando en tener no solo a los Pokémon tradicionales, sino también a los de la generación Johto? Esto no te gustará para nada.

El juego que te permitía capturar a las 150 criaturas, entre ellas Pikachu, sigue en caída. Tras la gran acogida que tuvo durante su lanzamiento, prácticamente ya muchos han abandonado la esperanza de tener, por ejemplo, a Lugia.

¿Sigues jugando Pokémon GO? ¿Aún no tienes un Lapras o un Snorlax? Esta es la noticia que te apenará. (Foto: ComScore)

El portal bgr.com informó que 4 de cada 5 usuarios han desinstalado Pokémon GO de sus equipos móviles. Incluso según los datos de ComScore, la aplicación cuenta con menos de 5 millones de usuarios activos, cuando en su mejor momento tuvo casi 30 millones.

Según lo mencionado por el portal, el equipo de Niantic ha tardado demasiado en incluir novedades en Pokémon Go, como también quitarle cierta emoción a las batallas. A pesar de los eventos como el “Festival del Agua” o “San Valentín”, el juego no ha conseguido el repunte necesario para estar nuevamente en el top.

Pese a ellos, la legión de fanáticos del juego todavía esperan las siguientes características:

Intercambio de Pokémon

Lucha entre entrenadores

La posibilidad de defender tu gimnasio a tiempo real

Los Pokémon de la región Hoenn

MIRA EL TRAILER OFICIAL DE POKÉMON GO

PRIMER EPISODIO DE POKÉMON

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchup, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.