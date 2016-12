Pokémon GO: 10 razones por las que un peruano lo dejó de jugar

¿Eres una de las personas que ya dejó de jugar Pokémon GO? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te aburriste? ¿Ya no deseas caminar? ¿Te desesperas por la cantidad de actualizaciones? ¿Porque ya no tienes tiempo? ¿Crees que pasó de moda?

Son miles de preguntas que puedes hacerte si eres una de los usuarios que abandonó el juego sin antes haber completado toda la Pokédex. Existen razones por la que los peruanos deciden no andar más en busca de Pikachu y sus amigos. Estas son 10 razones.

El juego no ofrece nada nuevo: Hasta ahora se siguen esperando las batallas entre entrenadores. La no interacción entre personas hace que estas se aburran día a día pese a que ya se han habilitado algunos Pokémon de Johto.

No puedes competir con tus amigos: Se esperaba que Pokémon GO sea un juego bastante dinámico e interactivo. Sin embargo, la mayoría de personas juega por sí misma y no conversan entre los demás. Si quieres conquistar un gimnasio, tendrás que ir tú solo y no tendrás a ninguno de los compañeros de equipo para que puedan ayudarte.

Porque aparecen los mismos Pokémon: Las figuritas nuevas hacen que uno se llene de emoción, sin embargo, una repetida, aburre y llena de desesperanza. Al no ver nada nuevo, pues terminarás con ganas de no seguir jugando.

Porque evolucionarlos son muy complicados: ¿En serio debo completar 100 caramelos? A pesar de que Pokémon ha puesto en marcha la característica de que una criatura ande contigo recolectando caramelos mientras camines, eso no basta para aquellos no tan fan del juego quieran evolucionar a su Pokémon rápido.

Porque lo jugaron por moda: La mayoría se deja llevar por la novedad y la emoción de la gente. Sin embargo, cuando no conocen ningún tipo de Pokémon o simplemente no han visto la serie, no han jugado los videojuegos de Gameboy, se cansarán en menos de un mes.

Por las actualizaciones: Es como todas las apps que existen en tu celular, siempre deben actualizarse para que tenga herramientas de mejoría. ¿Te aburre las actualizaciones? Pues ellos terminarán borrando el juego.

Porque no tienen tiempo: Pokémon GO necesita de tiempo para entrenar a tu Pokémon, para ello debes andar varios kilómetros y así ganar más experiencia y encontrarte con mejores Pokémon. De lo contrario, simplemente lo dejarás abandonado como las aplicaciones preinstaladas de Google.

Por los hackers y mapas: Las interacciones se estancan. La mayoría de personas juegan desde sus casas por querer solo subir de nivel o porque no aparecen en su distrito.

Porque les aburre caminar: Si te aburre caminar, correr, pues este juego no es para ti.

Caminar para obtener un Pokémon bebé: De momento es la única manera para poder obtener a los Pokémon de Johto. No salen en estado salvaje.

EL DÍA QUE ASH GANÓ LA LIGA NARANJA

La mayoría cree que Ash Ketchup, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

ADIOS Butterfree

Pokémon es un anime que tiene muchos capítulos que tocaron nuestro corazón, uno de ellos, y que todavía hace llorar a miles de fanáticos de la franquicia, es aquel donde Ash Ketchup libera a Butterfree. ¿Lo recuerdas?

PRIMER EPISODIO DE POKÉMON

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchup, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

ASH VS GARY

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchup se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

MIRA EL TRAILER OFICIAL DE POKÉMON GO

