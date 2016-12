Pokémon GO: 10 pokémon que tendrás que capturar nuevamente por este motivo

La popularidad de Pokémon GO, el increíble videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, ha bajado en los últimos meses; sin embargo, todavía hay miles de personas que se divierten capturando pokémon.

La mayoría de usuarios de Pokémon GO ya ha completado gran parte de la pokédex. Por ese motivo, ya no atrapan a ciertos pokémon. Si tu eres uno de ellos, debes saber qué debes cambiar ese hábito y atrapar a todos, especialmente a 10 de ellos.

Como se sabe, la llegada de los pokémon de la región Johto a Pokémon GO es inminente. Niantic ya habilitó a Togepi, Clefa, Pichu, entre otros bebés pokémon, así que es solo cuestión de semanas para recibir la gran sorpresa.

Si eres un fanático de Pokémon GO, debes saber que existen varios pokémon que pueden evolucionar; sin embargo, no lo hacen. Un claro ejemplo es Scyther, cuya evolución es Scizor, un pokémon que todavía no aparece en el juego.

Sin embargo, te recomendamos atrapar a todos los Scyther que puedas, ya que cuando se habiliten los pokémon de Johto, Pokémon GO te pedirá cierta cantidad de caramelos para evolucionarlo a Scizor.

Al igual que este pokémon, existen otros que han sido habilitados en Pokémon GO y que debes seguir atrapando, ya que cuando lleguen los de Johto necesitarás los caramelos para evolucionarlos. Si deseas conocerlos, echa un vistazo a nuestra galería.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de apenas 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial e imperdible video.

¿La mejor pelea de Ash

Sin lugar a dudas, la mejor batalla que tuvo Ash Ketchum en la Liga Pokémon fue contra Tobías. En aquella ocasión, el rival de nuestro querido protagonista tenía un invencible darkrai, un pokémon legendario.

En aquella ocasión, Ash utilizó casi todos sus pokémon para vencer a darkrai, el pokémon no pudo ser vencido en aquel torneo. Sin embargo, Tobías tenía otro as bajo la manga: un Latios, otro pokémon legendario.

Adiós Butterfree

Pokémon es un anime que tiene muchos capítulos que tocaron nuestro corazón, uno de ellos, y que todavía hace llorar a miles de fanáticos de la franquicia, es aquel donde Ash Ketchum libera a Butterfree. ¿Lo recuerdas?

