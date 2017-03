Pokémon GO: 10 pokémon de Johto que tienes que seguir atrapando

Hace unas semanas, Niantic finalmente habilitó a los esperados pokémon de la región Johto, algo que alegró a miles de usuarios de Pokémon GO que instalaron este increíble videojuego de realidad aumentada en sus smartphone.

La mayoría de jugadores de Pokémon GO, sobretodo en Perú, ya ha completado gran parte de la pokédex de la región Johto, ya que a diferencia de la pokédex de Kanto, existen menos criaturas que atrapar.

Por ese motivo, algunos jugadores de Pokémon GO ya no están atrapando a ciertos pokémon de Johto. Si tu eres uno de ellos, debes cambiar ese hábito y atrapar a todos los que te aparezcan, especialmente a 10 de ellos.

Si eres un fanático de Pokémon GO, debes saber que existen varios pokémon de Johto que pueden evolucionar; sin embargo, no lo hacen. Un claro ejemplo es Sneasel, cuya evolución es Weavile, un pokémon que todavía no aparece en el juego pero que de todas maneras llegará.

Por ese motivo, te recomendamos atrapar a todos los Sneasel que puedas, ya que cuando se habiliten los pokémon de generaciones posteriores, Pokémon GO te pedirá cierta cantidad de caramelos para evolucionarlo a Weavile.

Al igual que este Sneasel, existen otros que han sido habilitados en Pokémon GO y que debes seguir atrapando, ya que cuando lleguen las generaciones posteriores necesitarás los caramelos para evolucionarlos. Si deseas conocerlos, echa un vistazo a nuestra galería de fotos, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

¿Deseas tener más noticias de Epic? ¡Sigue nuestro Facebook!

No dejes de leer

WhatsApp: trolea a su ex con canción de Romeo Santos y ella hizo esto

WhatsApp: le hace broma épica a su amigo y es viral por hilarante final

Pokémon GO: peruano completa pokédex de Johto en tiempo récord y ocurre esto

Facebook Messenger: se comunica con personas con nombres raros y los trolea épicamente

10 graciosas fotos que nos muestran sus diferencias entre Snapchat e Instagram

Google Maps: ¿encuentran un pequeño extraterrestre en Argentina?