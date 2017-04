Pokémon GO: 10 pokémon de Hoenn que muy pronto cuidarán los gimnasios

Aunque los pokémon de la región Hoenn todavía no han sido habilitados por Niantic, la llegada de estas nuevas criaturas a en Pokémon GO sería cuestión de tiempo y si no los conoces te presentaremos a los más poderosos.

Como se sabe, la mecánica de Pokémon GO es sumamente sencilla: salir a la calle y cazar a los diferentes tipos de pokémon que encuentres. De igual manera, debes hacerte con el control de los gimnasios, algo que pocos logran.

¿A qué se debe esto? Por lo general, los usuarios de Pokémon GO que tienen un nivel elevado tienden a dejar pokémon sumamente poderosos resguardando su gimnasio. Dragonite, Snorlax, Lapras, Tyranitar, entre otros, son los preferidos actualmente.

Sin embargo, eso cambiaría con la llegada de los pokémon de Hoenn a Pokémon GO, ya que existen criaturas que son extremadamente fuertes y que cuidarán tu gimnasio y no serán vencidas con facilidad.

Uno de estos pokémon es Milotic, un pokémon tipo agua que en los juegos clásicos de Nintendo es uno de los más difíciles de vencer. Si Niantic aplica la misma lógica, entonces será uno de los más raros y fuertes.

Al igual que Milotic, existen otros pokémon de Hoenn que muy pronto llegarán a Pokémon GO y que seguramente se convertirán en los preferidos, ya que serán perfectos para cuidar gimnasios. ¿Quieres conocerlos? Echa un vistazo a nuestra galería deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.

Ash vs. Gary

Como se recuerda, durante las primeras temporadas el rival de Ash era Gary, el nieto del profesor Oak que se caracterizaba por su arrogancia y porque siempre trataba mal al protagonista de Pokémon.

Sin embargo, Ash Ketchum se tomó la revancha en la Liga Pokémon y lo venció en una batalla que todavía emociona a quien lo vea. Si quieres revivirla, te invitamos a revisar este genial video.

