Nokia 3310: regresa el "celular ladrillo" para competir con los smartphone

¿Recuerdas este celular llamado “ladrillo” que causaba sensación a inicios del 2000? Pues ahora llegará en una nueva versión y con la característica que lo representan, indestructible. Se trata del Nokia 3310.

El teléfono, desarrollado por la gigante fabricante de teléfonos finlandesa, apareció en el 2000. Todos lo adoraban porque era compacto pero muy fiable con una batería de extrema duración.

Esta nueva versión no será un smartphone, pero pretende ser un clásico que revive y con el que solo podrás jugar gusanito, ver mensajes de texto, hacer llamadas, entre otros.

Eva Blass, el conocido tuitero por filtrar antes que nadie lo que las empresas están haciendo, asegura que el “precio competitivo del celular es tan solo 59 dólares” que podría llegar a convencer a los usuarios nostálgicos y que se comercializará en Europa y, probablemente más adelante en América.

HMD Global will launch the Nokia 3, 5 and 6 at MWC, plus a 3310 homage https://t.co/lYHtSoagIt pic.twitter.com/GhZXuB0E5u