Nintendo Switch ya se vende en Perú: conoce dónde comprarlo

Llegó el día que todos los gamers estábamos esperando. Por fin la Nintendo Switch salió al mercado. El dispositivo ya empezó a venderse en el Perú a través de Linio. Conoce cuáles son sus características.

Una consola revolucionaria y original

Sin lugar a dudas, la Nintendo Switch es una consola que se adapta a la forma de jugar de la generación actual. Lo primero que llama la atención al ver la consola es su tamaño. Sus 6.2 pulgadas de pantalla LCD IPS se disfrutan al máximo, además es multitáctil y, ofrece mayor calidad que la del New Nintendo 3DS. Cabe mencionar que la calidad HD de la Nintendo Switch se aprecia mejor cuando la conectamos a la televisión.

Lo mejor de la consola es que, a pesar de su tamaño, es muy ligera; y aunque no es práctico llevarla en el bolsillo, sí se puede llevar en una mochila, un bolso o la guantera del carro. En caso que deseemos variar el modo de juego, podemos desplegar su soporte, quitar los Joy-Con, y jugar como dispositivo de sobremesa.

Lo primero que llama la atención al ver la consola es su tamaño. Sus 6.2 pulgadas de pantalla LCD IPS se disfrutan al máximo. (Foto: Linio)

Joy-Con: la piedra angular de Nintendo

Hablando de los Joy-Con, desde el mismo logo de la Nintendo Switch, la marca japonesa nos avisa que los mandos son los grandes protagonistas esta vez. Los Joy-Cons pueden venir en gris o bicolor (un mando azul y otro rojo neón), y pueden usarse unidos a la consola en modo portátil, o separados para brindarnos la posibilidad de jugar con otra persona en cualquier momento y lugar. Cada uno tiene un stick de movimiento, cuatro botones y dos botones superiores.

Ambos mandos cuentan con acelerómetro, giroscopio, y también vibración háptica (llamada vibración de alta definición) que nos permite sentir formas y texturas que no existen. Esto se puede experimentar en juegos como Ball Count, donde movemos el Joy-Con de lado a lado, como si fuera una caja, y debemos adivinar cuántas canicas hay dentro usando la vibración y el sonido.

Los Joy-Cons también son diferentes entre sí. El mando izquierdo tiene un pequeño botón para hacer capturas de pantalla, aunque por el momento no permite grabar videos. En tanto, el mando derecho tiene un sensor infrarrojo de distancia de objetos que se activa con determinados juegos, y también un lector NFC que nos permite reconocer los Joy-Cons de nuestros amigos y jugar con ellos.

¡3, 2, 1 a jugar con Nintendo Switch!

“Otro detalle relevante de la Nintendo Switch es que nos permite conectar hasta 8 Joy-Cons en modo offline utilizando una sola consola. Según anunció Nintendo, el modo online va a tener una suscripción de pago, aunque por el momento podrá utilizarse gratis”, destaca Claudia Perry, Jefa de la Categoría Videogames de Linio Perú.

Sobre los juegos que hemos podido probar, The Legend of Zelda Breath of the Wild ha sido una apuesta acertada de Nintendo, tanto por su nivel gráfico como por la puesta en escena; mientras que el 1 2 Switch fue una experiencia muy divertida, pues presenta muchos minijuegos locos, donde podremos batirnos a duelo con otro jugador, competir para saber quién es el mejor ordeñador de vacas, etc. Nintendo proyecta lanzar al menos un juego cada mes y cerrar el año con 100 títulos para su nueva consola.