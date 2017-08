Netflix: ¿por qué nunca debes compartir tu clave y contraseña con tu amigo?

¿Alguna vez le pediste tu clave y usuario a tu amigo para compartir una cuenta de Netflix? Muchos realizan este tipo de acuerdos a fin de no pagar más por el servicio y así disfrutar de su contenido. Sin embargo, esto te puede ocurrir.

Según estudios recientes, más de un 20% de los usuarios entre los 18 y 24 años comparten cuenta con otros usuarios, algo que hoy en día es lo más habitual, pero no del todo legal.

Sabemos que Netflix permite este tipo de uso compartido, en el que hasta cuatro personas pueden disfrutar del mejor contenido en la misma cuenta. Sin embargo, el hecho de compartir la contraseña puede ser muy peligroso, como comentan desde la compañía de seguridad Panda Security. Pues cuanta más gente conozca las credenciales de nuestra cuenta, más probabilidad hay de que suplanten nuestra identidad.

Y aquí entran los piratas informáticos, los cuales están siempre al acecho para otorgar enlaces falsos que llegan a capturar los datos de la cuenta de algunos usuarios, haciéndoles creer que se trata de la propia pantalla para iniciar sesión.

No es nada malo compartir usuario de Netflix, todo lo contrario, nos ahorramos bastante dinero, no obstante, debemos elegir las personas adecuadas con las que repartir nuestra contraseña. Así que antes de entregar nuestra cuenta, tengamos claro que no harán nada con ella.