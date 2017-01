Netflix: ¿cuánto megas gasta cuando ves tus series fuera de casa?

El internet ilimitado se acabó para varios usuarios que usan telefonía móvil. Desde el 31 de diciembre, las diversas empresas que operan en nuestro país finalizaron la iniciativa de tener conexión 4G de forma gratuita.

A pesar de que hay varias promociones implementadas por ellos, existe gran protesta sobre un beneficio: ya no podrán ver Netflix sin preocupaciones. ¿Veías tus series en el Metropolitano? ¿Esperabas a alguien y disfrutabas de The Walking Dead?

Seguro varios ya se quedaron sin megas. Es por ello que te mencionamos en el siguiente artículo: ¿cuántos megas consume una serie de Netflix si no lo ves conectado al Wifi? Estos son los datos que consume de tu tarifa de internet por cada hora:

Calidad baja: 0,3 GB

Calidad media (resolución SD): 0,7 GB

Calidad alta (resolución HD): 3 GB

Máxima calidad (resolución Ultra HD): 7 GB

Si no cuentas con una tarifa de datos superior a 7 GB no te recomendamos de ninguna de las maneras que reproduzcas el contenido a resolución Ultra HD, si no quieres estar el resto del mes sin conexión o con una velocidad sensiblemente menor.