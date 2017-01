MWC 2017: Huawei Watch 2 podría lanzarse en el evento y esto traerá

¿Quieres un nuevo reloj inteligente? No habían muchas noticias sobre la llegada de un nuevo smartwatch de parte de Huawei, pero parece que algo sorprendente será lanzado en el Mobile World Congress de Barcelona (MWC 2017)

Aunque no existen mucha información sobre cómo será, el encargado de haber hecho esta filtración es nada más y nada menos que Evan Blass, el famoso twittero que se encarga de filtrar algunas características y lanzamientos de las principales marcas del mercado.

Huawei Watch 2 will add optional cellular connectivity, may debut in February https://t.co/WrX7iwWcEIpic.twitter.com/jbvhoOlzDN