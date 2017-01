MWC 2017: entérate cuándo será el lanzamiento del smartphone LG G6

El Mobile World Congress ( MWC 2017 )está a la vuelta de la esquina. El evento más importante de Barcelona, donde las diversas marcas mundiales están a punto de sacar lo mejor de sí, empezará el próximo 27 de febrero y ya muchas empresas están enviando invitaciones.

Una de ellas es LG, quien ya ha invitado a los medios internacionales para el evento que tendrá lugar el próximo día 26 de febrero. En la invitación se puede leer la frase See More, Play More, donde lanzarán el LG G6

Esta es la invitación de LG sobre el MWC 2017 y la presentación del LG G6. (Foto: Captura)

Esta frase nos podría dar algunas pistas de lo que veremos el día de la presentación del teléfono, y es que según la información conocida hasta este momento, el LG G6 contaría con una pantalla de gran tamaño con 5,7 pulgadas de diagonal, resolución QHD+, y un nuevo aspect ratio de 18:9 que ofrecerá un panel alargado y algo más estrecho de lo normal.

Entre otros detalles, gracias a los datos que han ido apareciendo durante los últimos meses, sabemos que el LG G6 contará con un procesador Snapdragon 835 firmado por Qualcomm, además de una doble cámara trasera como ya pudimos ver en la anterior generación de esta familia de terminales.

Por el contrario, nos olvidaremos de una vez por todas del concepto modular que tan poco éxito cosechaba tras la llegada del LG G5.