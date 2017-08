Motorola presenta el Moto C y el Moto E4 Plus en Perú

Motorola acaba de presentar en Perú el nuevo Moto C y el Moto E4 Plus, dos dispositivos que serán una buena opción para aquellas personas que buscan un smartphone con buenas características y a un precio accesible.

Moto C

Según indicó Luis Cruzado, nuevo gerente de producto de Motorola en Perú, el Moto C tiene características interesantes como su pantalla de 5 pulgadas y su batería de 2350 mAh que garantiza varias horas de uso.

De igual manera, el Moto C cuenta con 8GB de almacenamiento interno (ampliable hasta 32GB con memoria microSD), 1 GB de RAM y utiliza Android Nougat, algo curioso ya que pocos teléfonos de este segmento utilizan esta versión de Android.

4. Así luce el Moto C de Motorola. (Foto: peru.com / Juan José López)

En el apartado fotográfico, el Moto C cuenta con una cámara principal de 5 megapíxeles y una frontal de 2 megapixeles con selfie flash que te permitirá tomarte una buena autofoto, aunque te encuentres en un ambiente con poca luz.

¿Cuál es el precio? Habrá dos versiones del Moto C en Perú, la versión 3G costará S/. 269 (solo disponible en Entel) y la 4G tendrá un valor de S/. 309 y estará disponible en Entel, Movistar y Claro.

Moto E4 Plus

Con un diseño totalmente metálico, que recuerda mucho al Moto G5 y el Moto G5 Plus, el Moto E4 Plus cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución HD que te garantiza una buena experiencia cuando uses Netflix o YouTube.

Algo que llamó mucho nuestra atención, es la potente batería de 5000 mAh del Moto E4 Plus que, según indicó el gerente de producto de Motorola, te permitirá utilizar el smartphone hasta dos días sin tener que cargarlo.

Otra característica interesante del Moto E4 Plus es su sensor de huella digital que, al igual que el Moto G5 Plus, posee la función navegación con un solo botón que reemplaza las funciones de los tres botones de Android.

1. El Moto E4 Plus viene con sensor de huellas. (Foto: peru.com / Juan José López)

Por ejemplo, si quieres volver a atrás, simplemente deslizas tu dedo hacia la izquierda. Si quieres ver todas las appa abiertas, deberás deslizar tu dedo hacia la derecha y si quieres ir a home, simplemente deberás pulsarlo.

En lo que respecta a las fotos, el Moto E4 Plus cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles y una delantera de 5 megapíxeles con selfie flash para aquellos que quieran tomarse una autofoto en ambientes con poca iluminación.

¿Cuál es el precio? El Moto E4 Plus estará disponible en Movistar y en Entel y tendrá un costo de S/. 749 y vendrá en los siguientes colores: gris, dorado y azul.

7. Los nuevos smartphones de Motorola ya están disponibles en Perú. (Foto: peru.com / Juan José López)

Por: Juan José López (@jlopezc2010)