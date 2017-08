Motorola: así fue la presentación del Moto C y el Moto E4 Plus en Cusco

Cusco fue la primera ciudad del Perú que Motorola eligió para su campaña Hello Cities, la cual busca reconectar a las personas. Tuvimos la oportunidad de acudir al evento que tuvo como protagonistas principales al Moto C y el Moto E4 Plus.

La explanada del Palacio Manco Capac fue el lugar elegido por Motorola para realizar el Hello Cusco y presentar el Moto C y el Moto E4 Plus en la Ciudad Imperial. Antes de iniciar el evento, el chamán Kush hizo un pago a la tierra.

Luis Cruzado, gerente de producto de Motorola en Perú, aseguró que tanto el Moto C, como el Moto E4 Plus, son teléfonos que pensados para aquellas personas que buscan un dispositivo accesible y con buenas características.

Moto E4 Plus y el Moto C. (Foto: peru.com / Juan José López)

Moto C

El Moto C es el nuevo smartphone con el que Motorola busca hacer presencia en la gama de entrada. Posee interesantes características, una de ellas es su pantalla de 5 pulgadas y su batería de 2350 mAh.

Según indicó Luis Cruzado, el Moto C vendrá en dos versiones, una 3G y otra 4G, las cuales se diferencian por su procesador. La primera versión posee un Quadcore de 1.1 GHZ, mientras que la segunda tiene un Quadcore de 1.3 GHZ

El resto de características es totalmente similar. Ambas versiones del Moto C cuentan con 8GB de almacenamiento interno (ampliable hasta 32GB con memoria microSD), 1 GB de RAM y utilizan Android Nougat 7.0.

La versión 3G del Moto C costará S/. 269, mientras que la 4G tendrá un precio de S/. 309. (Foto: peru.com / Juan José López)

De igual manera, en el apartado fotográfico, ambas versiones del Moto C contarán con una cámara principal de 5 megapíxeles y una frontal de 2 megapixeles con selfie flash.

¿Cuál es el precio? La versión 3G del Moto C costará S/. 269 y solo estará disponible en Entel; mientras que la 4G tendrá un valor de S/. 309 y estará disponible en Entel, Movistar y Claro.

Moto E4 Plus

El Moto E4 Plus de Motorola es un excelente smartphone de gama media, ya que posee características que pocos teléfonos de este segmento tienen, una de ellas es su lector de huellas digitales.

Sin embargo, el lector de huellas del Moto E4 Plus no es el típico sensor que te sirve para bloquear y desbloquear el teléfono, esto gracias a su función “navegación con un solo botón”. ¿De qué trata?

5. El Moto E4 Plus posee una pantalla de 5.5 pulgadas. (Foto: peru.com / Juan José López)

Todos conocemos los tres botones de navegación de Android, pues el sensor de huellas del Moto E4 Plus los oculta y reemplaza. De esta manera podrás disfrutar por completo de las 5.5 pulgadas de pantalla de este teléfono.

Otro punto fuerte del Moto E4 Plus es su potente batería (con carga rápida) de 5000 mAh, la cual te permitirá utilizar el smartphone hasta dos días sin tener que conectarlo a una fuente de energía.

De igual manera, el Moto E4 Plus cuenta con 16GB de almacenamiento interno (ampliable hasta 128GB con memoria microSD), 2 GB de RAM y utiliza Android Nougat 7.1.

6. Además tiene un sensor de huellas con la función navegación con un solo botón. (Foto: peru.com / Juan José López)

En lo que respecta a las fotos, el Moto E4 Plus cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles y una delantera de 5 megapíxeles. Ambas poseen flash para poder tomar buenas fotos en ambientes con poca iluminación.

¿Cuál es el precio? El Moto E4 Plus estará disponible en Movistar y en Entel y tendrá un costo de S/. 749 y vendrá en los siguientes colores: gris, dorado y azul.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)