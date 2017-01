Moto G4 Plus Bamboo llega al Perú y estas son sus características

Los acabados en madera, que están marcando tendencia en la moda actual, ahora están presentes en una línea especial de los smartphones de Lenovo MBG. El nuevo Moto G4 Plus Bamboo posee un acabado único y exclusivo para cada equipo, ya que cada trazo es siempre distinto. El modelo combina con diferentes estilos y personalidades, es ideal para aquellos que disfrutan de la sofisticación y la distinción.

El Moto G4 Plus Bamboo cuenta con la certificación FSC (Forest Stewardship Council), la cual garantiza que el bamboo utilizado en este producto tiene su origen en bosques bien gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos. El FSC es una organización global, sin ánimo de lucro, dedicada a promover la gestión forestal responsable en todo el mundo.

El Moto G4 Plus Bamboo se encuentra disponible de forma exclusiva en Perú en las tiendas por departamento Ripley a nivel nacional al precio promocional de S/. 1,049 con tarjeta Ripley (Precio Regular S/. 1,399)

*Características del Moto G4 Plus

¡Las mejores fotos siempre!

El Moto G4 Plus pone a tu disposición la cámara de 16MP más avanzada de su categoría. No volverás a sufrir con las fotos borrosas gracias a sus 2 tecnologías de enfoque automático adicionales. Su enfoque láser y enfoque automático con detección de fase funcionan rápidamente para que no te pierdas ni una sola foto. Además, la cámara frontal con gran angular de 5MP te permitirá tomar los mejores selfies.

¡No bajes el ritmo!

Si eres una persona activa y con un ritmo de vida acelerado, el Moto G4 Plus es el compañero perfecto para ti: tiene un procesador de 8 núcleos para usar múltiples aplicaciones sin afectar la velocidad, así mismo incluye una pantalla Full HD de 5.5’‘, y gran capacidad de almacenamiento con sus 32GB de memoria interna que puedes expandir con una tarjeta microSD de hasta 128GB3.

¡No pierdas tiempo con TurboPower!

Sigue adelante con tu día sin preocuparte por quedarte sin batería. Podrás darle hasta 6 horas de batería4 a tu smartphone con solo 15 minutos de carga gracias su innovador cargador TurboPower, que viene incluido en la caja.

¡Vive la experiencia Android!

Maximiza el rendimiento de tu smartphone con su sistema operativo Android 6.0 Marshmallow puro. Descubrirás una experiencia mucho más placentera, aprovechando tus aplicaciones favoritas o navegando por la web sin los famosos “lags” o retrasos que se pueden presentar cuando el Android tiene capas de software innecesarias.

