Moto E4 Plus: mira el unboxing del nuevo smartphone de Motorola

La gama media tiene un nuevo smartphone que llega gracias a Motorola, nos referimos al Moto E4 Plus, un teléfono que llama mucho la atención, sobre todo por su potente batería de 5000 mAh.

Gracias a Motorola Perú podremos probar el nuevo Moto E4 Plus por tres semanas y dar una opinión acerca de este smartphone. En esta ocasión mostraremos un unboxing de este teléfono para que veas todo lo que hay dentro de su caja.

Como podrás observar en el video, el Moto E4 Plus viene en una pequeña caja de cartón que al ser abierta nos muestra este nuevo smartphone que hace unas semanas Motorola presentó en Cusco.

Además del smartphone, la caja del Moto E4 Plus trae consigo un cargador, un cable de datos y par de manuales. No hay audífonos, algo que no llama la atención, ya que Motorola suele obviar este componente.

Inspeccionando un poco más de cerca el teléfono podemos notar que el cuerpo del Moto E4 Plus es de metal, específicamente de aluminio, que lo hace lucir muy similar al del Moto G5 y el Moto G5 Plus.

En la parte delantera lo que más llama la atención del Moto E4 Plus es el sensor de huellas, mientras que en la parte trasera podemos ver su cámara con flash y el clásico logotipo de Motorola.

En los próximos días estaremos dando nuestra opinión sobre el Moto E4 Plus. Si quieres saber lo bueno y lo malo del nuevo smartphone que Motorola ha traído a Perú, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)