Moto C: filtran características del próximo smartphone de Motorola

El reconocido bloguero Evan Blass, famoso por sus acertadas filtraciones del mundo de la tecnología, acaba de publicar una foto donde podemos observar cómo lucirá el Moto C, el próximo smartphone de gama baja de Lenovo.

Según detalló Evan Blass al portal VentureBeat, el Moto C y su “hermano gemelo” el Moto C Plus son dos smartphone que apelarán al mercado que antes seducía la desaparecida línea Moto E.

Aunque no es oficial, fuertes rumores aseguran que el Moto C, que funcionará con Android 7.0 Nougat, tendrá una pantalla de 5 pulgadas FWVGA (854×480), 1GB en RAM, 8GB o 16GB de almacenamiento, Batería de 2,350mAh y una cámara de 5 megapixeles.

Por su parte, el Moto C Plus tendría las siguientes especificaciones técnicas: Pantalla de 5 pulgadas HD (1,280×720), Android 7.0 Nougat, procesador MediaTek de 64 bits y cuatro núcleos de 1.1GHz, 1GB o 2GB en RAM, 16GB en almacenamiento, batería de 4,000mAh y una cámara principal de 8 megapíxeles.

Por el momento, se desconoce cuándo serán lanzados estos smartphone de gama baja; sin embargo, Evan Blass sostiene que sería en los próximos meses y que estarían enfocados en los mercados emergentes, como la India.

