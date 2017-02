MWC 2017: filtran imagen del Moto G5 y muestra todas sus características

Lenovo quiere que esperes hasta el 26 de febrero para mostrarte el diseño final de su nuevo smartphone, el Moto G5. Este celular tope es el más esperado entre sus miles de seguidores. Sin embargo, una conocida web filtró detalles del celular antes de su lanzamiento en el Mobile World Congress (MWC 2017 ).

La imagen muestra al teléfono con la habitual pegatina que muestra las especificaciones del Moto G5 Plus y en él podemos ver como, aunque esperábamos que equipara una pantalla de 5,5 pulgadas al igual que el Moto G4 Plus, la imagen del Moto G5 Plus que tendrá una pantalla ligeramente más pequeña, de 5,2 pulgadas, con la misma resolución Full HD.

Estas son las supuestas especificaciones que tendrá el Moto G5 de Lenovo y que será lanzado en el próximo Mobile World Congress 2017 en Barcelona. (Foto: Roland Quandt)

Asimismo contará con un procesador octa-core no especificado funcionando a una velocidad de 2,0 GHz. Aún no hay datos oficiales pero se especula con que podría ser el Snapdragon 625 SoC, que llegaría acompañado de hasta 4 GB de memoria.

También se refleja que vendrá con una cámara de 12 megapíxeles en la parte trasera, lector de huella incorporado, batería de 300 mAh con carga TurboPower. Además de ello, tendrá instalado Android Nougat. ¿Qué más tendrá? No lo sabemos.

Lenovo ha estado enviando muchas invitaciones a la prensa para que conozcas el nuevo terminal en el Mobile World Congress. Lo que sí te podemos decir, con total seguridad, es que será lanzado el 26 de febrero, según versa la invitación.