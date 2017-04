LG V20 Review: evaluamos el smartphone con doble cámara y esto opinamos

¿Será un buen smartphone? LG experimentó mucho el 2016. Primero mostró su teléfono modular en el que podías colocar diversos gadgets como piezas de Lego, el LG G5. Mientras que en setiembre de ese mismo año, lanzó su nuevo smartphone de gama alta: el LG V20, que trae características distintas a las del V10 del 2015.

Lanzado en el mercado peruano antes de finalizar diciembre último, tuvimos la oportunidad de probar recién uno de los dispositivos insignia de LG y se la Serie V. A pesar de que se hizo esperar hay algunas cosas que nos han gustado demasiado, y otras que no.

He probado por unos días el V20, así que aquí el análisis a fondo de uno de los últimos buques insignia de la empresa surcoreana. Con ustedes el siguiente review.

diseño

Cuando abrimos la caja del LG V20, nos encontramos con un celular bastante grande. La pantalla cuenta con cerca de 5.7 pulgadas. A pesar de que no soy fanático de los teléfonos de mayor tamaño, este me pareció preciso.

En los lados laterales del teléfono ubicamos los botones de volumen y el botón para desmoldar la parte trasera del terminal. En el lado inferior el puerto jack para audífonos, el altavoz y el puerto USB Tipo C.

En la parte trasera se muestran la doble cámara, con flash, y el sensor de huella. Este último me pareció bastante incómodo, pues a veces o no desbloqueaba muy rápido, o mi dedo no alcanzaba del todo para presionar el botón y encender el celular.

Finalmente en la zona frontal encontramos doble pantalla, la cual comentaremos en breve, y la cámara para selfies de 8 megapíxeles que trae una característica bastante interesante.

El cuerpo del V20 está hecho completamente de plástico y metal.El primero cubre toda la tapa trasera, mientras que el segundo está en la zona inferior y superior del móvil.

pantalla

Como ya anunciamos, el V20 cuenta con una doble pantalla, la primera de 5.7 pulgadas y una secundaria, ubicada al lado de la cámara para selfies, de 160 × 1040 pixeles. Ambos paneles cuentan con la tecnología IPS.

¿Qué tiene de distinta la segunda pantalla? Pues en ella podrás ver no solo la hora, el día, el estado de batería, sino también tus notificaciones,correos electrónicos, quién te está llamando, etc. Asimismo esta estará prendida todo el día ya que tiene la función Always On.

Aunque no es un panel OLED, este teléfono cuida bastante los brillos, sobre todo los contrastes y los negros. Sin embargo, la temperatura del color es un poco más fría de lo normal, en algunos casos pude ver que los blancos tienen una tonalidad azulada.

En relación al brillo, funciona bien bajo la sombra y en la oscuridad, en donde la función automática hace muy buen trabajo. Sin embargo, bajo la luz del sol, la pantalla sufre un poco, aunque tampoco se arruina la experiencia en el día a día.

procesador y rendimiento

El V20 tiene un procesador Snapdragon 820, 4GB de memoria RAM y almacenamiento de 64 GB. Un buque insignia bastante repotenciado, pero que deja mucho que decir en cuanto a la batería.

Lo que no decepciona es que el teléfono bastante rápido: pudimos jugar Pokémon GO, Super Mario Run, abrir y cerrar muy rápida las aplicaciones, cuenta con modo de multitarea, etc.

¿Se te acaba muy rápido la memoria? Pues en este celular podrás colocar una tarjeta microSD de hasta 2TB si queremos ampliarlo. ¿Calienta? No. No hay calentamiento ni cuando estamos exigiéndole rendimiento, como en grabaciones, ni cuando cargamos la batería.

cámara

En el apartado fotográfico el smartphone se compone de dos sensores, y tal como sucedió con el LG G5, la diferencia entre ambos es su óptica. El principal, de 16 megapixeles y apertura f/1.8; el secundario, de 8 megapixeles y apertura f/2.4, y de 135 grados.

La diferencia en la óptica hace que con el segundo sensor, aunque baje en resolución y apertura, se capture una escena de mayor tamaño, en comparación del sensor principal. Sobre todo cuando tienes una foto grupal y todos no entran. Una excelente idea de LG.

Probamos la cámara angular del LG V20 y esto fue lo que captamos. Mira nuestro pequeño recorrido por el Centro de Lima. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Uno de los detalles que no me agradó mucho es que cuando registras una foto con gran angular, las fotos salen con menos calidad que con las que realizas la normal. Sin embargo, esto mejora con el modo manual donde se ponen a nuestra disposición todos los ajustes de manera manual, incluso un histograma si queremos conocer más detalles.

¿Qué pasa con la cámara frontal? Pues si quieres tomarte selfies con tus amigos y no alcanzan en la foto, LG incorporó también la opción de tener más profundidad de campo.

batería

Finalmente, en el apartado de la batería, el V20 tiene 3200 mAh y está dentro de lo que encontramos en la mayoría de smartphones actuales, así que su autonomía no sobresale de la media.

Lo que sí facilita LG es que su batería sea extraíble. Es decir, si se te acaba en menos de un día, podrás reemplazarla por otra portatil. A pesar de que en la mayoría los celulares ya no brindan esa opción, el V20 mantiene vigente esta opción.

¿Cuánto dura? Una batería está durando alrededor de 10 horas en uso bastante continuo, si solo prefieres usarlo para ver Google Chrome y tus notificaciones, podría durar hasta 14 horas.

conclusiones

Una de las primeras conclusiones del LG V20 es que la doble pantalla me resultó bastante útil, sobre todo que se pueden leer las notificaciones que te dejaron en Facebook o saber quién te escribió en WhatsApp sin tener que encender el teléfono.

Tiene una cámara con resultados sobresalientes, el segundo sensor te gustará más ya que podrás obtener más campo para tomar hermosas fotos, quizá, en tu próximo viaje.

Lo que no me gustó está el botón de lector de huella. A veces se ponía lento o mi dedo no alcanzaba a presionarlo.

Y su batería que con dificultad ofrece un día de autonomía.

Por: Rommel Yupanqui (@rommelyg)