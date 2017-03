LG G6: abrieron el smartphone y esto fue lo que encontraron

LG lanzó su teléfono resistente al agua, al polvo y sobre todo con una pantalla mucho más grande en el más reciente MWC 2017, se trata del LG G6. Aunque se desconoce cuándo será su lanzamiento en Perú, hay mucho que ya están jugando con este dispositivo.

En YouTube no solo encontramos unboxing, primeras impresiones, etc., sino también la destrucción del dispositivo. ¿Qué? Tal como lo lees. Algunos Youtubers compran el smarthpone no para su vida diaria, sino para abrirlo.

Una vez despedazado, el terminal de LG es increíblemente compacto, maximizando el espacio disponible para encajar todo tipo de componentes. Al estar fabricada con Gorilla Glass 5, la cubierta trasera del LG G6 es realmente resistentes a impactos, salvo cuando se le aplica un fuerte golpe con la punta del destornillador.

Otro de los detalles que llama la atención es que el dispositivo cuenta con un tubo de aire que permite disipar el sobrecalientamiento y optimizarlo en caso se haya sumergido al agua, a fin de que no malogren las piezas internas.

Entre sus características del LG G6 nos encontramos con una pantalla QHD+ con soporte Dolby Vision HDR10 y con un diagonal de 5.7 pulgadas. En su interior nos encontramos un procesador Snapdragon 821, 4 GB de RAM, memoria interna de 32 GB ampliable vía microSD, doble cámara trasera de 13 MP con apertura f/1.8.

Asimismo viene con certificación IP68 que ofrece resistencia al agua y polvo, Radio FM, NFC, Quick Charge 3.0 y batería de 3,300 mAh.