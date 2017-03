Kaspersky: 4 advertencias sobre el juego ¿A qué Famoso te Pareces? de Facebook

Los especialistas en seguridad de Kaspersky han emitido una advertencia sobre el juego ¡¿A qué Famoso te Pareces?! , que circula en Facebook. El gancho que utiliza el popular juego es decir a qué famoso(a) se parece el usuario a cambio de entregar su información personal a la empresa que está detrás del juego.

Para jugar, la empresa Vonvon pide dar clic en el botón ‘Conectarse’ para ver el resultado. Al hacer esto, aparece una ventana que indica que, al acceder al juego, la compañía recibirá la información del perfil público del usuario (incluyendo nombre, foto de perfil, edad, sexo, idioma, país y otra información que haya hecho pública), lista de amigos, dirección de correo electrónico, fotos y Me Gusta. Una vez aceptadas estas condiciones, la app carga las fotos de perfil en su cuenta de Facebook y le pide elegir una para encontrar su supuesta similitud con alguna celebridad.

Según la encuesta “¿Eres experto en cibernética?” de Kaspersky Lab, un sorprendente 63% de los consumidores no leen el contrato de licencia antes de instalar una nueva aplicación en su dispositivo y uno de cada cinco (20%) nunca lee los mensajes al instalar las aplicaciones; simplemente hacen clic en “siguiente” y “de acuerdo”, sin entender con lo que se están comprometiendo.

De hecho, algunas aplicaciones pueden afectar la privacidad del usuario, iniciar la instalación de otras aplicaciones, o incluso cambiar la configuración del sistema operativo de un dispositivo de forma completamente legal, debido a que el usuario lo ha ‘aceptado’ durante el proceso de instalación.

“Hoy en día es muy común que los usuarios de redes sociales le den clic a juegos y aplicaciones sin detenerse a pensar en los riesgos que ello implica. Con frecuencia éstos son utilizados como gancho para obtener permiso y acceder a la información sensible de los usuarios y de otras personas- como contactos, mensajes privados, ubicación, etc., con propósitos comerciales”, comentó Roberto Martínez, analista en seguridad de Kaspersky Lab. “Al concederles permiso, uno debería preguntarse: ¿cuál de la información que me solicitan?; ¿es innecesaria para operar la aplicación?; ¿qué pueden hacer con esta información?”.

En la política de privacidad de Vonvon, se establece que los datos que recopila en sus juegos y apps son utilizados para promocionar sus productos vía email y para otros propósitos de marketing, los cuales no especifica. También indica que la información que recibe puede transferirla a otras compañías o personas para “optimizar sus servicios y operación del sitio web”.

En 2015, se cuestionaron sus políticas de privacidad tras lanzar el juego de las “Palabras más utilizadas en tu cuenta de Facebook”, que atrajo a más de 17 millones de usuarios. A partir de ello la compañía ha limitado la información que solicita a los usuarios para jugar.

Para evitar que su información sea utilizada e incluso compartida por empresas, Kaspersky Lab ofrece a los usuarios las siguientes recomendaciones para proteger sus valiosos datos– y a sí mismos– de estos peligros: