Kaspersky: 1 de cada 10 personas modifica la verdad en las redes sociales

Muchas personas están recurriendo a las redes sociales para lucirse ante sus amigos, recopilar tantos “Me gusta” como sea posible y así sentirse bien consigo mismos. Pero en esta búsqueda de validación social, estas personas juegan con la verdad y ocultan sus vidas. Una nueva investigación de Kaspersky muestra que una de cada diez personas modificaría la verdad en las redes sociales para hacer que a más personas les guste lo que publican.

La investigación también muestra que en la búsqueda de los “Me gusta”, los hombres son más propensos que las mujeres a divulgar su intimidad. Uno de cada diez hombres (9%) publicaría una foto desnudo en comparación con sólo un 5% de las mujeres, y el 13% de los hombres publicaría fotos de sus amigos en alguna prenda reveladora.

Para atraer la atención y asegurar un buen número de “Me gusta”, aproximadamente una de cada diez personas (12%) simula estar en algún lugar o hacer algo que podría no ser necesariamente cierto. Esto se eleva a 14% de los hombres, lo que sugiere que muchos prefieren atraer la atención en redes sociales, en vez de dar a conocer una descripción real de sus vidas.

La investigación revela que los hombres son sensibles sobre cuántos “Me gusta” consiguen en redes sociales y, en la búsqueda de ellos, los hombres son más propensos que las mujeres a revelar algo vergonzoso o confidencial acerca de sus compañeros de trabajo, amigos o empleadores. Aunque 14% de los hombres dijera que podría revelar algo confidencial sobre un compañero de trabajo, en comparación con 7% de las mujeres; 13% estaría dispuesto a publicar algo confidencial sobre su empleador; y 12% revelaría algo vergonzoso acerca de un amigo, en comparación con 6% de las mujeres.

Evgeny Chereshnev, Director de Redes Sociales en Kaspersky, está de acuerdo, pero advierte que este comportamiento en redes sociales puede poner a las personas en peligro. “Al buscar la aprobación social, se ha dejado de ver el límite entre lo que se puede dar a conocer y lo que es mejor mantener en privado”.

Los hombres también se molestan si no obtienen los “Me gusta” que esperan, pues a 24% le preocupa que, si a pocas personas les gusta lo que publican, sus amigos pensaran que no son populares, en comparación con 17% de las mujeres.

Adicionalmente, 29% de los hombres también admitió que se molestan si la persona en la que están interesados no le da un “Me gusta” a sus publicaciones.

En la búsqueda de los “Me gusta”, los hombres tienden a ir más lejos que las mujeres, ya que publicarían cosas que los presentan a ellos y a sus amigos en una situación comprometedora, lo que, según la Dra. Astrid Carolus, Psicóloga de Medios en la Universidad de Würzburg, “está de acuerdo con la suposición de que los hombres se concentran menos en la armonía social y están más dispuestos a asumir riesgos”.

Así mismo, 15% de los hombres reveló que publicaría una foto de amigos bajo la influencia del alcohol, en comparación con 8% de las mujeres; 12% de los hombres publicaría una foto de sí mismos usando algo revelador; y 9% de los hombres estaría dispuesto a publicar una foto desnudo, en comparación con sólo 5% de las mujeres.

“Es importante protegernos nosotros mismos y también la privacidad de los demás. La investigación muestra que el 58% de las personas se siente incómoda y molesta cuando sus amigos publican fotos que no quieren ver publicadas. En general, se necesita ser más consciente e intuitivo al manejar la información que se comparte en redes sociales, e instalar un software de seguridad en los dispositivos para protegernos nosotros mismos y también a nuestros seres queridos contra las amenazas cibernéticas”, agrego Chereshnev.