iPhone: esto tiene dentro tu celular y Apple no quiere que sepas

VIRAL. ¿Sabes por qué el iPhone es demasiado valorado en el mercado? Muchos no se han dado cuenta y lo tratan como si fuera otro celular que está de moda, otros ya lo notaron y no lo soltarán por nada del mundo, bueno, hasta que dure la batería y su autonomía. La compañía de Cupertino tiene un secreto que seguro no sabías, así que te lo decimos: el iPhone tiene oro en su interior.

Si alguna vez la empresa operadora de tu línea te llamó y te pidió la renovación de tu equipo, o simplemente te lanzó una oferta para poder canjear tu dispositivo por otro, pues ya tienes la respuesta, quiere la joya que tiene dentro.

Apple publicó un informe sobre asuntos medioambientales, una iniciativa ecológica con la que los de Cupertino presumen de reciclaje pero de la que también se extrae que este movimiento depara a Apple una suma económica derivada del reciclaje de sus componentes electrónicos.

pinteres Muchos no lo habían notado, pero el iPhone está compuesto por algunas piezas bastante minúsculas hechas de oro. (Foto: Rommel Yupanqui)

CÓMO SACAR EL ORO DEL IPHONE

Atento a esta parte. Si estás desesperado por querer el oro que está en el interior de tu teléfono, y antes de que empieces a destruirlo para extraerlo, lamentablemente no podrás, pues el humano es incapaz de extraer los componentes internos del iPhone.

Esta labor la realizan los robots Liam que tiene Apple trabajando a destajo, y que son capaces de desmontar 1,2 millones de dispositivos por año, y encima clasificándolos según componentes.

Pero no sólo es oro lo que se extrae de los teléfonos y ordenadores antiguos de la firma, porque sólo el año pasado se extrajeron hasta 28 millones de kilos de acero, aluminio y cristal. En concreto, de oro han recuperado casi una tonelada que al precio actual del oro en el mercado son unos 40 millones de dólares.

¿Cuánto de oro tiene mi iPhone? En concreto, entre los componentes internos y circuitos del iPhone, se encuentra una media de 30 miligramos de oro noble en su composición media. Incluso, cuando se recicla, estos son rehusados en nuevos smartphone de la compañía de Cupertino.

POR QUÉ SE USA ORO EN EL IPHONE

Los iPhone están fabricados por componentes bastante exclusivos. Es por ello que el oro que se usa en el dispositivo tiende a causar menos corrosión en los circuitos y además es un buen conductor de electricidad. En cambio, la plata se corroe más fácilmente y el bronce no es tan eficiente en la conducción de electricidad.