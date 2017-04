iPhone 8: se filtran nuevas fotos y confirman esta fantástica novedad

No hay duda de que el iPhone 8, el próximo teléfono de Apple, es uno de los dispositivos más esperados. Por ese motivo, desde hace varias semanas, se han estado filtrando numerosas fotos que revelan las novedades de este celular.

Precisamente, el portal 9to5mac, famoso por sus acertadas filtraciones del mundo tecnológico, acaba de publicar una foto que confirmaría que Apple ha añadirá una fantástica característica al iPhone 8.

Como podrás observar en nuestra galería, la foto filtrada corresponde a la funda del iPhone 8, un teléfono que, según otros medios especializados, podría también llamarse iPhone 7s, iPhone X o iPhone Edition.

Si eres buen observador, te habrás dado cuenta que el iPhone 8 tendría una cámara dual; sin embargo, no será horizontal, sino vertical. Asimismo, no tendría conector jack para auriculares, tal como el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

Otras características que quedarían confirmadas es que el iPhone 8 no tendría un sensor Touch ID en la parte trasera y que los botones del volumen no estarán situados en el cristal curvo de la pantalla OLED, sino que serán físicos.

Confirma rumores

Hace algunos días, varios portales filtraron otras imágenes del iPhone 8, un teléfono que podría llegar en setiembre del 2017. Si quieres verlas, echa un vistazo a nuestra galería de imágenes, deslizando la foto principal hacia la izquierda.

¿Deseas tener más noticias de Epic? ¡Sigue nuestro Facebook!

No dejes de leer

WhatsApp: joven otaku acosa a chica y le hace propuesta indecente

Pokémon GO: 10 pokémon de Hoenn que pronto te aparecerán muy seguido

Facebook Messenger: le dieron Me divierte a su foto de perfil y él hizo esto

Google Maps: 10 ovnis captados en la Tierra que te harán creer en extraterrestres

WhatsApp: buscó trabajo como niñera y este requisito la ofendió

Pokémon GO: así de diferentes lucen un Donphan macho y hembra

Si escribes Monica Lewinsky en el traductor de Google te saldrá algo curioso

WhatsApp: joven se declara a su mejor amiga y ella le dice esto