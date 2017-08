iPhone 8: ¿McDonald’s revela "por error" el próximo teléfono de Apple?

No hay duda de que el iPhone 8 es uno de los teléfonos más esperados del 2017, por tal motivo, desde hace varios meses, se han estado filtrando fotos que revelan el diseño del próximo teléfono de Apple.

Hace unos días, McDonald’s Australia publicó una imagen en las redes sociales para promocionar su nueva aplicación móvil; sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención: el teléfono sería un iPhone 8.

Según detalla CNET, este iPhone 8 filtrado por McDonald’s es un render creado por Benjamin Gezkin, un diseñador que se dedica a elaborar conceptos de celulares, utilizando la información que se filtra en la Internet.

#iPhone8 In McDonald's email



(They took my render) pic.twitter.com/5gPJccVh1C