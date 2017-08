iPhone 8: filtran nuevas imágenes reales del próximo teléfono de Apple

El portal chino Weibo, famoso por sus acertadas filtraciones tecnológicas, acaba de publicar una serie de imágenes que nos brindan más detalles sobre el esperado iPhone 8, el próximo teléfono de Apple.

Según detalla RT, las imágenes filtradas por Weibo son dos videos que fueron grabados, sin autorización de Apple, en la planta taiwanesa de Foxconn, donde se está fabricando el esperadísimo iPhone 8.

Como podrás observar en el primer video, un grupo de trabajadores taiwaneses estarían limpiando o puliendo la parte trasera del iPhone 8, que según fuertes rumores sería presentado en setiembre u octubre.

El segundo material filtrado por Weibo es mucho más corto y nos muestra unos estantes de metal en los que están colocados varios iPhone 8, el próximo teléfono de Apple que ya no tendría el clásico botón home en la parte delantera.

Aunque no es oficial, fuertes rumores indican que el iPhone 8 no sería la única sorpresa que Apple presentaría en setiembre, ya que también estaría lanzando el iPhone 7S y el iPhone 7S Plus.

