iPhone 7: joven toma drástica decisión para no perder sus AirPods

Desde que fueron presentados junto al iPhone 7, los AirPods han estado en el “ojo de la tormenta”. Esto debido a que los nuevos audífonos inalámbricos de Apple son muy costosos y fáciles de perder. ¿Te los comprarías?

Quizás no, pero en el mundo hay muchas personas que sí están dispuestas a pagar 159 dólares por unos AirPods, uno de ellos es Andrew Cornett, un joven neoyorquino que tomó una drástica decisión con la que no perderá los audífonos de su iPhone 7.

“Así evitaré que los AirPods se caigan de mis oídos”, escribió Cornett en su cuenta de Twitter. El texto estaba acompañado de una fotografía en la que se ve que el joven se perforó el lóbulo de su oreja para insertar los audífonos.

Figured out how I'm gonna keep these AirPods from falling out of my ears pic.twitter.com/5AKmzVIX5b