iPhone 7: hallan truco secreto que también funciona en otros teléfono de Apple

No hay duda de que el iPhone 7, el último teléfono de Apple, es uno de los celulares más anhelados en la actualidad, ya que posee una excelente cámara, una batería duradera, entre otras buenas características.

A través de las redes sociales, principalmente Twitter, se está viralizando un curioso truco del iPhone 7, que también puede usarse en otros teléfonos de Apple, y que acaba de ser descubierto por un joven de 19 años.

Jazz Johnson, como se llama este usuario de iPhone 7, compartió el truco secreto en su Twitter y rápidamente se volvió viral en esta popular red social. ¿Quieres saberlo? Tendrás que ver este video.

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ

CENSORED