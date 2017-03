iPhone 7: esta funda transforma el teléfono de Apple en un Android

¿iOS o Android? Esa es la pregunta que se hacen miles de personas que no deciden si comprarse un iPhone 7, el último teléfono de Apple, o uno de los diversos smartphone que funcionan con Android, el sistema operativo de Google.

Si todavía no te has decidido y quieres tener ambos sistemas operativos en el mismo teléfono, debes saber que existe una funda que transforma la parte trasera del iPhone 7 en un smartphone con Android Nougat.

“Eye”, como se llama esta funda, consiste en una una pantalla de 5 pulgadas en la parte trasera de tu iPhone 7 o iPhone 7 Plus, aunque también es compatible con iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Dicha funda posee además 16GB de almacenamiento interno (ampliables hasta 256GB con una tarjeta microSD), 3GB de RAM, una batería de 2,800mAh, un procesador MediaTek Helio P10 de ocho núcleos con velocidad máxima de 2.3Ghz y una GPU Mali-T880.

¿Se encuentra en el mercado? Lamentablemente no, “Eye” solamente es un prototipo; sin embargo, sus desarrolladores han iniciado una campaña Kickstarter que los ayuda a financiar este proyecto que podría ver la luz a finales del 2017.

