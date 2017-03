iPhone 7: Apple presenta los nuevos stickers de iOS 10 en divertido video

Apple acaba de subir un divertido video que busca promocionar sus nuevos stickers que ya llegaron a los iPhone 7 y otros teléfonos que funcionen con iOS 10, el último sistema operativo de los de Cupertino.

Como podrás observar en el video, en el comercial de Apple aparecen varios jóvenes que se enfrascan en una divertida batalla con stickers, los cuales van pegando a diferentes personas para así llenar el mundo de calcomanías.

El material audiovisual, que ocurre al ritmo de la canción “Boys Are Boys and Girls Are Choice”, de Monks, se ha vuelto viral en YouTube, la popular plataforma de videos donde este material ya tiene más de 200 mil reproducciones.

Es bueno resaltar que aunque en este curioso anuncio solamente aparece el iPhone 7, los nuevos stickers de iMessage funcionan en todos los dispositivos que tengan iOS 10, el último sistema operativo de Apple.

