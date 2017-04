Instagram reporta su primera caída mundial y divertidos memes no se hicieron esperar

Muchas personas han reportado a través de Twitter que la red social Instagram ha dejado de funcionar durante 15 minutos en varios países. Al respecto la compañía que coloca filtros a tu foto tuvo que pronunciarse.

“We know some Instagrammers are experiencing issues with the app. We’re working on a fix!” (Sabemos que algunos usuarios de Instagram están experimentando problemas con la app. Estamos trabajando para arreglarla), dice el comunicado.

We know some Instagrammers are experiencing issues with the app. We're working on a fix! — Instagram (@instagram) 24 de abril de 2017

Pero muchas personas no quisieron esperar y crearon divertidos memes respecto al primer reporte de fallo de Instagram. Incluso, la mayoría se publicaron a través de Facebook y Twitter.

Esta caída afecta a todos los usuarios que usan la aplicación de Instagram a través de su teléfono Android o iPhone. Cada vez que desean actualizar la app, les sale un mensaje de “No se pueden actualizar las noticias en este momento, intente más tarde”.