Instagram deja de funcionar y muchos usuarios entran en pánico

¿No puedes subir tus fotos de “Aquí casual” en la red social de Instagram? Pues resulta que la red social ha dejado de funcionar en todo el mundo. Esta es la primera vez que los servidores de la aplicación caen.

La popular aplicación, que pertenece a Facebook, sufrió este desperfecto durante unos minutos, en Perú alrededor de las 12:50 p.m., un error que hasta la misma compañía, al final, se ha tenido que pronunciar a través de Twitter.

We know some Instagrammers are experiencing issues with the app. We're working on a fix! — Instagram (@instagram) 24 de abril de 2017

“We know some Instagrammers are experiencing issues with the app. We’re working on a fix!” (Sabemos que algunos usuarios de Instagram están experimentando problemas con la app. Estamos trabajando para arreglarla)

Esta caída afecta a todos los usuarios que usan la aplicación de Instagram a través de su teléfono Android o iPhone. Cada vez que desean actualizar la app, les sale un mensaje de “No se pueden actualizar las noticias en este momento, intente más tarde”.

De momento se está trabajando para solucionar el problema. ¿Tú has recibido ese mensaje de error?