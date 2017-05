Instagram: crueles memes se burlan de su caída mundial

Instagram, la popular app que fue comprada por Facebook en 2012, sufrió una caída a nivel mundial, así lo alertaron los usuarios en Twitter, quienes elaboraron divertidos memes para burlarse de este incidente.

Desde las 2.45 p.m. (Hora peruana) los usuarios de Instagram no podían ver las nuevas publicaciones de sus amigos. Esto provocó que miles usaran otras redes sociales para manifestar su molestia.

¿A qué se debe esta caída de Instagram? todavía no lo sabemos, ya que no hay un anuncio oficial; sin embargo, los usuarios en Twitter y Facebook no dejaron de pasar esta oportunidad para crear divertidos memes.

Vale resaltar que Instagram volvió a la normalidad luego de 30 minutos; sin embargo, los usuarios no perdonaron este fallo y se burlaron a más no poder con crueles memes que te mostramos en nuestra galería de fotos.

