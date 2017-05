HTC U11: ¿qué significa la U del smartphone? Entérate antes que te lo compres

¿Qué es lo que pasó con la serie One de HTC? Desde el lanzamiento del HTC One M7, la compañía taiwanesa incluía en el nombre de sus smartphone el término One, pero desde el lanzamiento del HTC 10 dejaron de lado dicha palabrita, pero ahora retornan con la letra U.

El HTC U11, un terminal con mejor batería, cámara y hasta diseño, según el portal DxOMark, ha generado mucha expectativa en los fanáticos de esta marca. El smartphone cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas, material de cristal con metal, puerto USB Tipo C y eliminación del puerto jack 3.5.

Pese a la controversia sobre si se parece mucho a un iPhone o no, hay algo que algunos han dejado de lado. ¿Qué significa la U del U11?

A diferencia de la línea One, la palabra “U” está destinado a representar un cambio de enfoque. En lugar de haber puesto toda la atención en el smartphone, ahora lo importante es el usuario.

¿Y qué significa? Nada más y nada menos que “You”, es decir “Tú”, también escrito “U”. A esto hay que añadir que el nuevo material de la parte trasera ofrece un reflejo que hace que el usuario se pueda ver en él. Funciona casi como un espejo.

¿Qué te parece su nuevo modelo? Pues ahora solo queda esperar que este terminal llegue pronto al Perú para poder probarlo. Te encantará.