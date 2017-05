HTC U11: así fue la evolución de los smartphone de HTC

La compañía taiwanesa HTC lanzó por fin el sucesor de su HTC 10, el HTC U11, el primer smartphone que reacciona según lo aprietes y que elimina de por vida el puerto jack para audífonos.

Muchos quieren tener este dispositivo exclusivo que tiene un cuerpo compuesto de cristal brillante. ¿Aterrizará en el Perú? Aunque no se puede confirmar, hagamos un repaso de todos los equipos de HTC que han sido lanzados en nuestro mercado.

Entre ellos tenemos el HTC One M7. Este teléfono es el primero que trae la tecnología Ultrapixel con BSI y estabilizador de imagen. Además, cuenta con un chasis unibody metálico, una pantalla 1080p de 4.7 pulgadas y procesador Snapdragon 600 quad-core, que potencia Android 4.1.2 Jelly Bean y Sense

También está el HTC One M8 es la primera que trae doble cámara denominada “Cámara Dúo”. Asimismo posee un procesador Snapdragon 801 quad-core, chasis de aluminio unibody, parlantes stereo BoomSound mejorados, ranura microSD, pantalla 1080p de 5 pulgadas, 2GB de RAM y corre Android 4.4 KitKat con la interfaz de usuario Sense 6.

EL HTC One M9 tiene una pantalla Full HD de 5 pulgadas pero mejora el diseño y sus características. El One M9 posee un procesador Snapdragon 810 y 3GB de RAM, con 32GB de almacenamiento. También cambia su estrategia de cámaras, con una principal de 20.7 megapixeles que desecha el arreglo Duo Camera y una UltraPixel, esta vez al frente. El One M9 conserva los parlantes BoomSound, esta vez potenciados por Dolby y corre Android 5.0 Lollipop con Sense 7 UI.

Finalmente el HTC 10, el del 2016. Tiene una pantalla QHD de 5.2 pulgadas, procesador Snapdragon 820 a 2.2GHz, 4GB de RAM, 32GB o 64GB de almacenamiento interno, sonido BoomSound Hi-Fi, lector de huellas dactilares y Android 6.0 Marshmallow.

En cuanto a cámaras, cuenta con una frontal UltraPixel de 5 megapixels con estabilización óptica de imagen mientras que atrás cuenta con una cámara de 12 megapixels también UltraPixel con OIS, aufofoco láser y flash LED dual.