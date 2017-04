HTC One X10: se revelan nuevas imágenes del smartphone

Más fotos. No es la primera vez que HTC sufre la filtración de sus equipos en las rede sociales, esto ya viene desde el HTC One M9. Sin embargo, esta vez lo que se muestra ante todos es el HTC One X10, una nueva versión del HTC 10 pero con significativos cambios.

Las imágenes fueron filtradas por The Android Soul muestran al smartphone en color blanco y negro. Las fotos también intuyen que el equipo tendrá una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD.

El procesador encargado de dar vida al One X10 sería, presumiblemente, el MediaTek Helio P10. El apartado de la memoria estaría compuesto por 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno que sería ampliable a través de tarjetas microSD.

La cámara trasera del HTC One X10 tendría una resolución de 16 megapíxeles, mientras que la delantera sería de 8 megapíxeles.

Aún se desconoce la fecha exacta del lanzamiento del nuevo smartphone de HTC, pero lo que se estima es que este será mostrado al mundo dentro de poco ante las constantes filtraciones.