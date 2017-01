HTC Ocean Note: se filtra su fondo de pantalla y ya puedes descargarlo

HTC está a punto de lanzar su smartphone más revolucionario de lo de su fundación, se trata del HTC Ocean Note o HTC U Plus. Con ello nos permiten acercarnos un poco más al software del terminal mediante su primer fondo de pantalla.

El fondo de pantalla de HTC muestra una serie de olas con tonalidades desde celeste a moradas y lilas. Asimismo se muestra bastante extenso y amplio, como para que alcance en la pantalla que superará las 5.5 pulgadas.

El evento que tendrá lugar el próximo 12 de enero, descubriremos un phablet con pantalla de 6 pulgadas, que se olvidará del jack de 3,5 milímetros para auriculares, y que contará con un puerto USB Tipo C, así como con una cámara a la altura de las mejores.

New wallpaper from Ocean Note device (1 out of 3).

