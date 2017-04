HTC U: entérate cuándo se presentará el este smartphone

Respira nuevamente. HTC parece que empieza a revivir pues en las próximas semanas podría presentar su nuevo gama alta definitivo, que se posicione por encima de sus rivales o que, como mínimo, que esté a la altura de estos: el HTC U.

A través de su cuenta oficial de Twitter de HTC, el día 16 de mayo presentarán un nuevo dispositivo. En medio del vídeo vemos una U, lo que sugiere que el smartphone tendrá la denominación Ultra y ya no HTC 11.

El pequeño trailer muestra al HTC sostenido por una mano. La gira de tal forma que empiezan a aparecer algunos elementos en blanco que resaltan posibles características como una pantalla sensible a la presión, como los iPhone o algunos dispositivos de Huawei, o mejora en el sonido.

Asimismo, uno de los detalles que no pasa desapercibido es que el HTC U no tendrá puerto para audífonos, lo que puede generar que muchos de sus usuarios seguidores no lo deseen por esa característica.

Esperamos que el HTC U cumpla con todas nuestras expectativas, monte el último procesador del mercado y que por fin, devuelva a HTC al lugar que se merece.